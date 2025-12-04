Сегодня — Международный день добровольцев.

Это праздник благородных и неравнодушных людей, бескорыстно помогающих тем, кто нуждается в поддержке, не жалея ни своего труда, ни времени. В Элисте лучшим волонтёрам вручат награды. Раньше они были помощниками во время проведения больших спортивных состязаний, а затем пришли на помощь в период коронавирусной инфекции. И сейчас у них важная миссия: по зову сердца оказывать помощь землякам — участникам спецоперации, отправляя гуманитарный груз на передовую. Один из таких — студент КалмГУ Бата Сангаджиев.