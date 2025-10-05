6 ноября, 16:39
6 ноября, 12:18
НовостиСобытие

В парке по улице Ленина начался монтаж новой детской площадки и малых архитектурных форм.

Центральным элементом площадки станет игровой комплекс «Заповедник» с двумя скалодромами и оригинальными горками.

Пространство дополнят современные скамейки, стильные вазоны и урны, велопарковки и декоративные приствольные решетки. Вдоль прогулочных аллей появятся перголы, а у восстановленного фонтана «Мальчик и дракон» установят теневые навесы в виде зонтиков.

Фото: Город Элиста

