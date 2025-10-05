В парке по улице Ленина начался монтаж новой детской площадки и малых архитектурных форм.
Центральным элементом площадки станет игровой комплекс «Заповедник» с двумя скалодромами и оригинальными горками.
Пространство дополнят современные скамейки, стильные вазоны и урны, велопарковки и декоративные приствольные решетки. Вдоль прогулочных аллей появятся перголы, а у восстановленного фонтана «Мальчик и дракон» установят теневые навесы в виде зонтиков.
Фото: Город Элиста