В России хотят увеличить зарплату сотрудникам экстренных служб в новогодние праздники.
Депутаты Госдумы выступили с соответствующей инициативой, о чем сообщают РИА Новости.
Предлагается установить повышающие коэффициенты к зарплате за работу в период с 31 декабря по 10 января для:
-медиков «скорой», травмпунктов и стационаров;
-спасателей МЧС;
-сотрудников полиции, обеспечивающих правопорядок.
По мнению авторов инициативы, в новогодние каникулы из-за пожаров и других происшествий нагрузка на эти службы резко возрастает. Инициатива призвана компенсировать их интенсивный труд.