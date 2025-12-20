В России хотят увеличить зарплату сотрудникам экстренных служб в новогодние праздники.

Депутаты Госдумы выступили с соответствующей инициативой, о чем сообщают РИА Новости.

Предлагается установить повышающие коэффициенты к зарплате за работу в период с 31 декабря по 10 января для:

-медиков «скорой», травмпунктов и стационаров;

-спасателей МЧС;

-сотрудников полиции, обеспечивающих правопорядок.

По мнению авторов инициативы, в новогодние каникулы из-за пожаров и других происшествий нагрузка на эти службы резко возрастает. Инициатива призвана компенсировать их интенсивный труд.