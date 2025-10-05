Жительница Элисты подозревается в оскорблении представителя власти

В ночное время патрульно-постовой наряд полиции Элисты прибыл по вызову жителей одного из домов 4-го микрорайона, сообщивших о нарушении общественного порядка. На месте была обнаружена 39-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения, своим поведением беспокоившая окружающих.

При составлении протокола женщина начала оскорблять сотрудника полиции, игнорируя его законные требования прекратить противоправные действия. Все происходящее было зафиксировано на видеокамеру.

Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Нарушительнице грозит ответственность по статье 319 УК РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа до 40 000 рублей, обязательных работ до 360 часов или исправительных работ до одного года.

