6 ноября, 16:39
 11 °C
93,51
81,19
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 ноября, 12:23
НовостиСобытие

Экипаж из Калмыкии занял второе место в этапе Чемпионата России по ралли-рейдам

Экипаж из Калмыкии занял второе место в этапе Чемпионата России по ралли-рейдам

Давид Бараев и Мингиян Будыев успешно выступили на шестом этапе Чемпионата России «Тихий Дон», заняв второе место. Спортсмены преодолели одну из самых сложных трасс, пролегающую через густой лес, и продемонстрировали высокий уровень мастерства.

Благодаря этому результату калмыцкий экипаж укрепил свои позиции в общем рейтинге, поднявшись на четвертое место. Впереди у команды новые старты:

• 14–16 ноября — «Баха Астрахань» (Кубок России);

• 21–25 ноября — этап Чемпионата России «Великая Степь» в Калмыкии.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия