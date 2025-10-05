Экипаж из Калмыкии занял второе место в этапе Чемпионата России по ралли-рейдам

Давид Бараев и Мингиян Будыев успешно выступили на шестом этапе Чемпионата России «Тихий Дон», заняв второе место. Спортсмены преодолели одну из самых сложных трасс, пролегающую через густой лес, и продемонстрировали высокий уровень мастерства.

Благодаря этому результату калмыцкий экипаж укрепил свои позиции в общем рейтинге, поднявшись на четвертое место. Впереди у команды новые старты:

• 14–16 ноября — «Баха Астрахань» (Кубок России);

• 21–25 ноября — этап Чемпионата России «Великая Степь» в Калмыкии.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК