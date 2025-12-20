В Элисте женщина оштрафована на 60 тыс. рублей за повторную незаконную продажу алкоголя.

Прокуратура города Элисты поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 52-летней местной жительницы.

Ведомством установлено, что в январе 2025 года женщина, уже привлекавшаяся ранее к административной ответственности за аналогичное нарушение, без наличия лицензии вновь осуществила продажу спиртосодержащей продукции. Сделка была совершена сотруднику полиции в ходе оперативно-розыскного мероприятия.

Суд, с учётом позиции гособвинителя, назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.