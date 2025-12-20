На дорогах Калмыкии за неделю произошло 6 ДТП, в результате которых травмы получили 9 человек.

Один из инцидентов произошел 19 декабря на 177-м километре автодороги «Яшкуль – Комсомольский – Артезиан». 54-летний житель Чеченской Республики, управляя автомобилем «Toyota Corolla», не соблюдал дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем «Mercedes». В результате аварии водитель легкового автомобиля получил ранения.

На основе данных автоматической фиксации за указанный период сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 2151 постановление об административных правонарушениях на дорогах республики.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия