В фиджитал-центре прошёл турнир по кибербаскетболу в рамках Республиканского турнира по интерактивному баскетболу среди мужских команд.
Соревнования прошли в динамичной и напряжённой атмосфере, объединив спортивный азарт и цифровые технологии. Участники продемонстрировали отличную реакцию, тактическое мышление и командную игру, а каждый матч держал зрителей в напряжении до финальных секунд.
Фиджитал-формат продолжает набирать популярность, доказывая, что киберспорт и классические спортивные дисциплины могут гармонично дополнять друг друга, открывая новые форматы соревнований и вовлекая всё больше участников.
Фото: Фиджитал-центр Элиста