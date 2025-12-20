В фиджитал-центре прошёл турнир по кибербаскетболу в рамках Республиканского турнира по интерактивному баскетболу среди мужских команд.

Соревнования прошли в динамичной и напряжённой атмосфере, объединив спортивный азарт и цифровые технологии. Участники продемонстрировали отличную реакцию, тактическое мышление и командную игру, а каждый матч держал зрителей в напряжении до финальных секунд.

Фиджитал-формат продолжает набирать популярность, доказывая, что киберспорт и классические спортивные дисциплины могут гармонично дополнять друг друга, открывая новые форматы соревнований и вовлекая всё больше участников.

Фото: Фиджитал-центр Элиста