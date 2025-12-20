22 декабря, 20:17
 1 °C
92,86
79,31
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 декабря, 16:45
НовостиСобытие

Калмыкия заняла 80-е место в итоговом рейтинге регионов России.

Калмыкия заняла 80-е место в итоговом рейтинге регионов России.

Его составили эксперты РИА Новости. Республика сохранила позицию прошлого года, при этом её рейтинговый показатель вырос с 34,87 до 37,91 балла.

Итоговый балл рассчитывался как среднее арифметическое по шести направлениям: качество жизни, социально-экономическое положение, рынок труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и приверженность населения здоровому образу жизни.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Фото: РИА Новости

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия