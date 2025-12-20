Калмыкия заняла 80-е место в итоговом рейтинге регионов России.

Его составили эксперты РИА Новости. Республика сохранила позицию прошлого года, при этом её рейтинговый показатель вырос с 34,87 до 37,91 балла.

Итоговый балл рассчитывался как среднее арифметическое по шести направлениям: качество жизни, социально-экономическое положение, рынок труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и приверженность населения здоровому образу жизни.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Фото: РИА Новости