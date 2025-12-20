22 декабря, 20:14
 1 °C
92,86
79,31
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 декабря, 16:52
НовостиСобытие

Прокуратура Ики-Бурульского района выявила нарушения земельного законодательства со стороны местного жителя.

Прокуратура Ики-Бурульского района выявила нарушения земельного законодательства со стороны местного жителя.

Ведомство установило, что гражданин самовольно занял часть муниципальных земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.

По данному факту прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении. Меры направлены на защиту государственной собственности и пресечение незаконного использования земельных ресурсов.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия