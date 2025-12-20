Прокуратура Ики-Бурульского района выявила нарушения земельного законодательства со стороны местного жителя.
Ведомство установило, что гражданин самовольно занял часть муниципальных земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.
По данному факту прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении. Меры направлены на защиту государственной собственности и пресечение незаконного использования земельных ресурсов.
Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия