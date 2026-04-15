В Октябрьском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства 72-летнего мужчины.

По версии следствия, 11 апреля в посёлке Большой Царын между распивавшими спиртное мужчинами произошёл конфликт. Подозреваемый умышленно толкнул потерпевшего в сторону выступающего угла стены, а затем нанёс ему не менее четырёх ударов ногой по голове и туловищу. От полученных травм 72-летний мужчина скончался на месте.

Задержан 59-летний местный житель, он дал признательные показания. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Назначены экспертизы, проводятся следственные действия. Расследование продолжается.

