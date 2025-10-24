24 ноября, 21:52
24 ноября, 16:14
НовостиСобытие

Поисковики из Калмыкии приняли участие в торжественной церемонии закрытия Всероссийской Вахты Памяти-2025 в городе Волгоград.

Активисты из 57 регионов России приехали на священную для каждого гражданина страны землю. Открыла церемонию с оглашения приветственного адреса Президента Владимира Путина исполнительный секретарь Поискового движения России, депутат Госдумы Елена Цунаева. Затем делегаты патриотического форума возложили цветы к Вечному Огню и Мемориалу "Братская Могила".

📼Подробнее в видеоматериале.

