21 апреля, 14:42
НовостиСобытие

Православные христиане отмечают Радоницу.

Православные христиане отмечают Радоницу.

Этот день принято проводить в молитвах, посещать церковь, ставить свечи за почивших родных и близких. В храме также можно заказать по умершему поминальную службу и совершить обряд причастия. Помимо этого, молиться можно и дома, и на кладбище.

Название происходит от слова «радость», потому что праздник приходится на 40-дневное празднование Пасхи, на девятый день после нее.

В этот день православные христиане не скорбят об уходе близких, а разделяют радость Пасхи вместе с ними в надежде на воскресение и вечную жизнь, поэтому этот день ещё называют Пасхой для усопших.

Сегодня нельзя ругаться, тем более не полагается устраивать скандалы на кладбище и во время поминального застолья.

