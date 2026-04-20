️В Элисте задержали женщину с 663 капсулами сильнодействующего вещества «Лирика»

Сотрудники наркоконтроля выявили, что 47-летняя элистинка, имея рецепт на лекарство, закупала препарат не по медицинской необходимости, а для дальнейшего сбыта. При обыске в домовладении изъяли 663 капсулы. Экспертиза показала, что они содержат прегабалин — сильнодействующее вещество общей массой более 133 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта в крупном размере. Проводятся следственные мероприятия.

