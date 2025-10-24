В Калмыкии задержан водитель грузовика, спровоцировавший ДТП и скрывшийся с места происшествия

61-летний житель Пензенской области, управляя грузовым автомобилем Вольво на автодороге Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь», выехал на полосу встречного движения, где двигался легковой автомобиль Хендэ-Солярис. Чтобы избежать лобового столкновения, водитель легковушки съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. Водитель Хендэ-Солярис получил ранения и был доставлен в больницу.

Виновник аварии покинул место происшествия, но сотрудники Госавтоинспекции нашли его с помощью системы «Паутина» и задержали. Мужчине грозит ответственность за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП. Грузовик помещён на специализированную стоянку, проводится проверка обстоятельств происшествия.

Фото: МВД Калмыкия