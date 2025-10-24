25 ноября, 11:16
25 ноября, 07:17
НовостиСоциальная политика

По иску прокуратуры г. Элисты прекращены права местного жителя на управление транспортным средством и хранение, ношение и использование оружия.﻿

Прокуратура города Элисты выявила мужчину, имеющего водительское удостоверение и разрешение на охотничье оружие, но стоящего на учете у врача-психиатра с заболеванием, препятствующим управлению транспортным средством и владению оружием. Такая ситуация создавала угрозу общественной безопасности и безопасности дорожного движения, способствовала риску ДТП и другим инцидентам, которые могли причинить вред жизни, здоровью и имуществу.

Прокуратура обратилась в суд с иском о прекращении указанных прав из-за медицинских противопоказаний. Суд удовлетворил требования прокурора, и на мужчину возложена обязанность сдать соответствующие разрешительные документы в компетентные органы.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

