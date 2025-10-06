8 октября, 12:31
8 октября, 09:14
НовостиСобытие

В Калмыкии суд конфисковал автомобиль у нетрезвого водителя.

Прокуратурой Яшкульского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД при движении из посёлка Утта в Привольный. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения. Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Суд назначил виновному 240 часов обязательных работ и лишил его водительских прав на 2 года 6 месяцев.

Автомобиль, которым управлял подсудимый, конфискован и обращён в доход государства.

