В Калмыкии суд конфисковал автомобиль у нетрезвого водителя.
Прокуратурой Яшкульского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.
Мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД при движении из посёлка Утта в Привольный. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения. Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
Суд назначил виновному 240 часов обязательных работ и лишил его водительских прав на 2 года 6 месяцев.
Автомобиль, которым управлял подсудимый, конфискован и обращён в доход государства.