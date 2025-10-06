7 октября, 20:16
7 октября, 14:47
НовостиСобытие

В Калмыкии бывший директор муниципального предприятия «Ставропольский» предстанет перед судом.

Его обвиняют в незаконном присвоении денежных средств.По данным следствия, с июля по август 2020 года обвиняемый получил от арендатора 850 тысяч рублей за аренду сельскохозяйственных животных, но не внес их в кассу предприятия, а присвоил себе.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото и видео: Следком Калмыкии

