В Калмыкии бывший директор муниципального предприятия «Ставропольский» предстанет перед судом.
Его обвиняют в незаконном присвоении денежных средств.По данным следствия, с июля по август 2020 года обвиняемый получил от арендатора 850 тысяч рублей за аренду сельскохозяйственных животных, но не внес их в кассу предприятия, а присвоил себе.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото и видео: Следком Калмыкии