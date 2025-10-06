У памятника природы Калмыкии — «Одинокого тополя» появился баннер с QR-кодом.

Наведя на него, сразу попадаешь на сайт, где о нём описано более подробно. Эта информация постоянно обновляется и пополняется, рассказывает директор дирекции особо охраняемых природных территорий региона Александр Адьянов.

Напомним, дерево является местом религиозного поклонения калмыцких буддистов. С 2013 года началось обустройство территории. В 2019 году Одинокий тополь стал победителем Национального конкурса «Российское дерево года», а в 2020 году занял третье место в конкурсе «Европейское дерево года».

К сожалению, природные катаклизмы повлияли на его состояние. В июле сильный порыв ветра повалил последнюю крупную ветку тополя, и от него остался только огромный пень. Обследование показало, что корневая система тополя ещё сохраняет жизнеспособность, даже появились молодые побеги.