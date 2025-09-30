1 октября, 19:10
 13 °C
95,64
81,5
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 октября, 13:31
НовостиСобытие

В Калмыцком государственном университете прошла встреча студентов с сотрудниками полиции.

В Калмыцком государственном университете прошла встреча студентов с сотрудниками полиции.

Представители отдела по работе с личным составом и киберпреступности рассказали о профессии полицейского, особенностях службы и карьерных возможностях.

Студенты активно интересовались требованиями к кандидатам, социальными гарантиями и перспективами трудоустройства. Несколько учащихся выразили желание связать свою будущую профессию с работой в органах внутренних дел.

Особое внимание на встрече уделили защите от телефонных мошенников. Полицейские рекомендовали с осторожностью относиться к сообщениям от незнакомых номеров и раздали памятки по кибербезопасности.

Фото: МВД Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия