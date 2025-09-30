В Калмыцком государственном университете прошла встреча студентов с сотрудниками полиции.

Представители отдела по работе с личным составом и киберпреступности рассказали о профессии полицейского, особенностях службы и карьерных возможностях.

Студенты активно интересовались требованиями к кандидатам, социальными гарантиями и перспективами трудоустройства. Несколько учащихся выразили желание связать свою будущую профессию с работой в органах внутренних дел.

Особое внимание на встрече уделили защите от телефонных мошенников. Полицейские рекомендовали с осторожностью относиться к сообщениям от незнакомых номеров и раздали памятки по кибербезопасности.

Фото: МВД Калмыкия