Калмыцкий экипаж завоевал вершины «Холмов России».

С 26 по 29 сентября в Ульяновской области прошёл пятый этап Чемпионата России по ралли-рейдам — Баха «Холмы России».

Экипаж из Калмыкии в составе Давида Бараева и Мингияна Будыева на автомобиле УАЗ «Пикап» успешно преодолел все этапы сложной трассы протяжённостью более 1400 км.

Спортсмены показали блестящий результат, заняв:

• 1 место в ралли «Холмы России»;

• 3 место в Чемпионате России по ралли-рейдам;

• 3 место в абсолютном зачёте.

Этот успех принёс экипажу звание кандидатов в мастера спорта. В ноябре спортсменов ждут новые старты в Ростовской и Астраханской областях.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК