2 октября, 18:16
 15 °C
95,64
81,5
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 октября, 13:03
НовостиСобытие

Калмыцкий экипаж завоевал вершины «Холмов России».

Калмыцкий экипаж завоевал вершины «Холмов России».

С 26 по 29 сентября в Ульяновской области прошёл пятый этап Чемпионата России по ралли-рейдам — Баха «Холмы России».

Экипаж из Калмыкии в составе Давида Бараева и Мингияна Будыева на автомобиле УАЗ «Пикап» успешно преодолел все этапы сложной трассы протяжённостью более 1400 км.

Спортсмены показали блестящий результат, заняв:

• 1 место в ралли «Холмы России»;

• 3 место в Чемпионате России по ралли-рейдам;

• 3 место в абсолютном зачёте.

Этот успех принёс экипажу звание кандидатов в мастера спорта. В ноябре спортсменов ждут новые старты в Ростовской и Астраханской областях.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия