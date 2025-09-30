Калмыцкий экипаж завоевал вершины «Холмов России».
Смотрите наши видео на YouTube!
С 26 по 29 сентября в Ульяновской области прошёл пятый этап Чемпионата России по ралли-рейдам — Баха «Холмы России».
Экипаж из Калмыкии в составе Давида Бараева и Мингияна Будыева на автомобиле УАЗ «Пикап» успешно преодолел все этапы сложной трассы протяжённостью более 1400 км.
Спортсмены показали блестящий результат, заняв:
• 1 место в ралли «Холмы России»;
• 3 место в Чемпионате России по ралли-рейдам;
• 3 место в абсолютном зачёте.
Этот успех принёс экипажу звание кандидатов в мастера спорта. В ноябре спортсменов ждут новые старты в Ростовской и Астраханской областях.
Фото: Министерство физической культуры и спорта РК