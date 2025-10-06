Монах из Калмыкии получил высшую академическую степень геше-лхарамба.

Торжественная церемония состоялась в монастыре Дрепунг Гоманг на юге Индии. Это знаменательное событие стало важным моментом для всего калмыцкого народа.

Среди награждённых — монах Центрального хурула гелюнг Тензин Норзанг, известный в миру как Санал Мукубенов.

Для достижения этого звания потребовалось 23 года: 16 лет обучения в монастыре и 6 лет сложных экзаменов по традиции Гелуг. В ноябре монаху предстоит завершающий этап — защита степени в ходе публичных диспутов.

Важно отметить, что это первый случай в постсоветский период, когда выходец из Калмыкии получил степень геше лхарамба — высшую академическую степень в буддийской философии.

Видео: Калмыцкий Хурул