Сегодня православные верующие отмечают день памяти Сергия Радонежского.

Он один из самых чтимых святых, основатель нескольких обителей, в том числе Троице-Сергиевой Лавры. По преданию, именно к нему в 1380 году обратился Дмитрий Донской, отправляясь на Куликовскую битву. Преподобный дал ему свое благословение и отправил с московским князем двух иноков: Пересвета и Ослябю. Почитают чудотворца и верующие Калмыкии. В 2007 году перед Казанским кафедральным собором была установлена статуя игумена. За основу взяли самую древнюю икону с вышитым ликом Сергия Радонежского, датируемую 1422 годом. Сегодня прихожане могут почтить память святого и помолиться ему.