❗️В Элисте выявлен факт фиктивной регистрации граждан Узбекистана.
Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Республике Калмыкия совместно с участковым уполномоченным полиции пресекли очередной случай нарушения миграционного законодательства. В ходе проверки установлено, что 53-летний житель Элисты за вознаграждение фиктивно зарегистрировал по месту жительства шестерых граждан Узбекистана.
При этом ни один из иностранных граждан по указанному адресу фактически не проживал. В отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: МВД Калмыкия