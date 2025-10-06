Сегодня в женской консультации перинатального центра — традиционный День Беременных.

Эксперты расскажут о самых важных темах, которые помогут будущим мамам. Акцентируют внимание на психологической подготовке к материнству, медицинском сопровождении беременности и современных методах ухода за малышом. А ещё обсудят социальную поддержку, льготы для будущих мам и молодых семей. Этот день — прекрасная возможность обменяться опытом, получить ответы на волнующие вопросы, чтобы почувствовать необходимую поддержку.