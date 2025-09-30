2 октября, 15:44
2 октября, 11:35
НовостиСобытие

В Октябрьском районе семье погибшего героя передали государственную награду.

В Октябрьском районе семье погибшего героя передали государственную награду.

Указом Президента участник специальной военной операции Савр Васкеев посмертно награждён Орденом Мужества за смелость и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.

Он родился 14 декабря 1975 года. Окончил Хошеутовскую среднюю школу. Срочную службу проходил во внутренних войсках Российской армии. После окончания службы получил специальность автомеханика в Автодорожном техникуме. Работал в родном посёлке Большой Царын в коммунальном хозяйстве и в газовой службе. В ноябре 2024 года заключил контракт с Министерством обороны РФ и проходил военную службу на территории ДНР.

1 января 2025 года рядовой Васкеев погиб при выполнении боевой задачи в населённом пункте Янтарное Донецкой Народной Республики.

Фото: Октябрьское РМО Республики Калмыкия

