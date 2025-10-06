7 ноября, 17:15
7 ноября, 14:11
НовостиСобытие

В Калмыкии раскрыта кража мелкого рогатого скота.

Житель Ики-Бурульского района обратился в полицию с заявлением о пропаже 78 голов овец, находившихся на свободном выпасе. После безрезультатных самостоятельных поисков фермер решил обратиться за помощью к правоохранителям.

Следователем возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере. В ходе оперативных мероприятий полиции удалось установить подозреваемого — работника соседней животноводческой стоянки.

Как выяснилось, мужчина обнаружил чужих овец в своем стаде и решил их присвоить, планируя перевезти животных к знакомому. Его действия были своевременно пресечены сотрудниками полиции.

Подозреваемый полностью признал вину, а похищенный скот возвращен законному владельцу. В отношении обвиняемого избрана мера процессуального принуждения.

