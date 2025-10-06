Прокуратура Калмыкии направила в суд дело о незаконном обороте табачной продукции на сумму более 8,8 млн рублей.

По версии следствия, в период с января по май 2025 года трое местных жителей приобрели 65 тыс. пачек немаркированных табачных изделий. Они хранили их в арендованном складском помещении и реализовывали в торговых павильонах на территории города Элисты.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъята табачная продукция общей стоимостью более 8,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Элистинский городской суд республики для рассмотрения по существу.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия