Памяти Заслуженного артиста России Ивана Уланова, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска», посвящается.

В Национальной библиотеке им. Амур-Санана состоялась презентация его книги «Белой дороги счастья». На мероприятии собрались его родные, друзья, коллеги и просто поклонники творчества.

Первый том книги — о жизни калмыков в период сибирской ссылки. В основе — не только личные воспоминания, но и карандашные зарисовки, отражающие жизнь в депортации родных и друзей.

Второй том посвящен яркому творческому пути артиста.