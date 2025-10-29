30 октября, 12:50
 14 °C
92,25
79,47
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 октября, 09:28
НовостиСобытие

В Калмыкии планируют запустить мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. тонн.

В Калмыкии планируют запустить мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. тонн.

Его ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба «Российского экологического оператора». Объект в сфере обращения с ТКО строится в Целинном районе на основе концессионного соглашения, утверждённого главой Республики Бату Хасиковым в рамках реализации инвестиционного проекта на территории региона. Новый комплекс планировалось ввести в эксплуатацию в 2024 году, но сроки были перенесены на два года. Причины переноса не уточнили. Создание объекта позволит Калмыкии обеспечить 100% обработку коммунальных отходов.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия