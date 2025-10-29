В Калмыкии планируют запустить мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. тонн.

Его ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба «Российского экологического оператора». Объект в сфере обращения с ТКО строится в Целинном районе на основе концессионного соглашения, утверждённого главой Республики Бату Хасиковым в рамках реализации инвестиционного проекта на территории региона. Новый комплекс планировалось ввести в эксплуатацию в 2024 году, но сроки были перенесены на два года. Причины переноса не уточнили. Создание объекта позволит Калмыкии обеспечить 100% обработку коммунальных отходов.