30 октября, 16:00
 14 °C
92,25
79,47
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 октября, 10:37
НовостиСобытие

В Калмыкии вынесен приговор по делу о попытке хищения 13 млн рублей.

В Калмыкии вынесен приговор по делу о попытке хищения 13 млн рублей.

Прокуратура Лаганского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух фигурантов, обвиняемых в покушении на хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

В 2023 году злоумышленники попытались похитить средства федеральной программы развития сельского хозяйства, предоставив в Министерство сельского хозяйства поддельные документы о фитомелиоративных работах на сумму свыше 13 млн рублей.

Суд назначил одному из подсудимых наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. В отношении второго обвиняемого дело прекращено в связи с его кончиной

Вопросы целевого использования бюджетных средств остаются на особом контроле прокуратуры Калмыкии.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия