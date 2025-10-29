В Калмыкии вынесен приговор по делу о попытке хищения 13 млн рублей.

Прокуратура Лаганского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух фигурантов, обвиняемых в покушении на хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

В 2023 году злоумышленники попытались похитить средства федеральной программы развития сельского хозяйства, предоставив в Министерство сельского хозяйства поддельные документы о фитомелиоративных работах на сумму свыше 13 млн рублей.

Суд назначил одному из подсудимых наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. В отношении второго обвиняемого дело прекращено в связи с его кончиной

Вопросы целевого использования бюджетных средств остаются на особом контроле прокуратуры Калмыкии.