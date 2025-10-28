В Элисте задержан мужчина, нанёсший ножевые ранения посетителям кафе.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о конфликте в одном из городских заведений. В ходе ссоры неизвестный нанёс ножевые ранения двоим гражданам.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и скорая помощь. Пострадавших госпитализировали, а злоумышленник скрылся с места преступления, сообщила пресс-служба МВД.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Им оказался 54-летний мужчина, который полностью признал свою вину.

В настоящее время задержанный водворён в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия.