Сегодня в нашей республике стартует III Международный буддийский форум. Ежедневно Калмыкия встречает гостей.
В Элисту прибыл настоятель индийского монастыря Дрепунг Гоманг, досточтимый геше-лхарамба Джигме Гьяцо.
Сразу по прибытии состоялась встреча Шаджин-ламы геше Тензина Чойдака с Кхен-Ринпоче. В ходе беседы обсуждались важные вопросы духовного развития, в том числе успехи калмыцких монахов, проходящих обучение в Индии.
Позже выразить свое почтение Его Преосвященству и получить наставления пришли монахи Центрального хурула.
Это второй официальный визит высокого учителя в Россию после назначения его на пост настоятеля древнего буддийского монастыря, в котором исторически калмыцкие монахи получали и получают до сих пор свое духовное образование.
