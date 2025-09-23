Сегодня в нашей республике стартует III Международный буддийский форум. Ежедневно Калмыкия встречает гостей.

В Элисту прибыл настоятель индийского монастыря Дрепунг Гоманг, досточтимый геше-лхарамба Джигме Гьяцо.

Сразу по прибытии состоялась встреча Шаджин-ламы геше Тензина Чойдака с Кхен-Ринпоче. В ходе беседы обсуждались важные вопросы духовного развития, в том числе успехи калмыцких монахов, проходящих обучение в Индии.

Позже выразить свое почтение Его Преосвященству и получить наставления пришли монахи Центрального хурула.

Это второй официальный визит высокого учителя в Россию после назначения его на пост настоятеля древнего буддийского монастыря, в котором исторически калмыцкие монахи получали и получают до сих пор свое духовное образование.

Фото: Калмыцкий Хурул