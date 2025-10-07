8 октября, 18:56
8 октября, 13:46
НовостиСобытие

В эти минуты в Элисте продолжает свою работу Всероссийская научная конференция «Народы России на защите Отечества».

В её рамках проходят секционные заседания с участием ведущих экспертов России, включая Крым, Донецкую и Луганскую народные республики. К дискуссии в очном и онлайн-форматах присоединились коллеги из Монголии, Белоруссии и Армении. Ключевые темы – военное прошлое народов России, Великая Отечественная война, защита Родины в фольклоре и литературе.

