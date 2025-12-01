3 декабря, 12:17
3 декабря, 09:14
НовостиСобытие

В Яшкульском районе вынесен обвинительный приговор по уголовному делу по факту приобретения и использования поддельного водительского удостоверения.﻿

Прокуратура Яшкульского района поддержала государственное обвинение в отношении 40-летнего жителя г. Краснодар, признанного виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ за приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного водительского удостоверения. В мае 2025 года мужчина купил фальшивые права через Telegram, а в августе предъявил их сотруднику полиции при проверке документов. Суд назначил наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

