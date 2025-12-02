Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана вошла в число финалистов конкурса «На своём языке».﻿

Всероссийский конкурс библиотечных проектов, популяризирующих языки и культуру народов России, учреждён Российской государственной библиотекой для молодёжи при поддержке Министерства культуры РФ и РБА. На конкурс поступили заявки от библиотек 36 субъектов РФ, в шорт-листы вошли лучшие проекты.

Национальная библиотека Калмыкии стала финалистом в двух номинациях: «Лучший долгосрочный проект» — медиаресурс на калмыцком языке Төрскн келнə кеермҗ («Красота родного языка») и «Лучшее событие» — Всероссийский молодёжный литературный конкурс им. Д.Н. Кугультинова «Дайте, дайте первую удачу!». Победители будут объявлены 5 декабря.