3 декабря, 16:55
 3 °C
89,85
77,46
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 декабря, 12:42
НовостиСобытие

Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана вошла в число финалистов конкурса «На своём языке».﻿

Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана вошла в число финалистов конкурса «На своём языке».﻿

Всероссийский конкурс библиотечных проектов, популяризирующих языки и культуру народов России, учреждён Российской государственной библиотекой для молодёжи при поддержке Министерства культуры РФ и РБА. На конкурс поступили заявки от библиотек 36 субъектов РФ, в шорт-листы вошли лучшие проекты.

Национальная библиотека Калмыкии стала финалистом в двух номинациях: «Лучший долгосрочный проект» — медиаресурс на калмыцком языке Төрскн келнə кеермҗ («Красота родного языка») и «Лучшее событие» — Всероссийский молодёжный литературный конкурс им. Д.Н. Кугультинова «Дайте, дайте первую удачу!». Победители будут объявлены 5 декабря.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия