В Целинном районе прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в фиктивной постановке на учет и регистрации иностранных граждан.﻿

Прокуратура Целинного района утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы по ст. 322.2 и 323.3 УК РФ за фиктивную постановку на учет и регистрацию иностранных граждан. В августе 2025 года она оформила прибытие 4 иностранцев, не проживавших в ее доме, а в сентябре — фиктивную регистрацию еще одного.

Уголовное дело направлено в Целинный районный суд. Санкция статей предусматривает лишение свободы до 5 лет за предоставление ложных сведений или регистрацию без намерения фактического проживания иностранцев.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия