3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата﻿, памятная дата, посвящённая всем советским и российским воинам, погибшим и пропавшим без вести в ходе боевых действий.

Этот день напоминает о героизме и жертвах тех, кто отдал жизнь за Родину, но чьи имена навсегда остались неизвестными. Дата выбрана в честь торжественного захоронения праха неизвестного солдата у стен Московского Кремля в 1966 году, что стало символом памяти и уважения к безымянным героям.

По всей стране проходят мемориальные церемонии и вахты памяти, включая возложение цветов к братским могилам и памятникам. В образовательных учреждениях проводятся уроки памяти с целью сохранения исторической памяти и воспитания уважения к подвигам предков. Сотрудники полиции в Приютненском районе возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания, выражая благодарность всем, кто исполнил свой долг ценой жизни.

Фото: МВД Калмыкия