3 декабря, 16:49
 3 °C
89,85
77,46
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 декабря, 12:58
НовостиСобытие

3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата﻿, памятная дата, посвящённая всем советским и российским воинам, погибшим и пропавшим без вести в ходе боевых действий.

3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата﻿, памятная дата, посвящённая всем советским и российским воинам, погибшим и пропавшим без вести в ходе боевых действий.

Этот день напоминает о героизме и жертвах тех, кто отдал жизнь за Родину, но чьи имена навсегда остались неизвестными. Дата выбрана в честь торжественного захоронения праха неизвестного солдата у стен Московского Кремля в 1966 году, что стало символом памяти и уважения к безымянным героям.

По всей стране проходят мемориальные церемонии и вахты памяти, включая возложение цветов к братским могилам и памятникам. В образовательных учреждениях проводятся уроки памяти с целью сохранения исторической памяти и воспитания уважения к подвигам предков. Сотрудники полиции в Приютненском районе возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания, выражая благодарность всем, кто исполнил свой долг ценой жизни.

Фото: МВД Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия