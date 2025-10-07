Дело министра Калмыкии кассация в Краснодаре вновь вернула на пересмотр.

Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции вернул на пересмотр административное дело врио министра сельского хозяйства Калмыкии Тимура Гаваева о нарушениях, связанных с расходованием межбюджетных трансфертов (ч. 3 ст. 15.15.5 КоАП РФ), следует из постановления инстанции. В 2024 году Тимур Гаваев, тогда работавший в должности врио министра сельского хозяйства, был привлечен к административной ответственности руководителем республиканского Управления Федерального казначейства. Это решение оставил в силе Элистинский горсуд.

Из материалов дела следует, что основанием для привлечения министра к административной ответственности стали выводы казначейства о том, что он допустил нарушение порядка и условий предоставления (расходования) трансфертов, предоставленных по соглашению с федеральными властями.

В частности, чиновнику вменяется то, что он не обеспечил достижение плановых показателей в АПК республики. Речь идет о численности маточного товарного поголовья овец и коз (план выполнен на 90, 96%), объеме произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец (66, 67%); численности племенного маточного поголовья сельхозживотных (83, 33%).

Верховный Суд Калмыкии это решение дважды отменял, мотивируя это тем, что сам по себе факт недостижения значений плановых показателей при выполнении соглашения не образует состава вменяемого чиновнику административного правонарушения. Кассационный же суд уже второй раз возвращает дело на новое рассмотрение. Сейчас 4КСОЮ указал, что ВС Калмыкии не дал оценку правомерности распределения субсидии между прошедшими ранее отбор получателями, которые уже получили субсидию, в целях достижения плановых показателей. Также не дана оценка факту возврата РФ калмыцким Минсельхозом федеральных средств в связи с недостижением целей соглашения.

Источник: Коммерсантъ