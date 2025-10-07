8 октября, 18:56
8 октября, 13:52
НовостиСобытие

Сегодня в Яшкульском хуруле священнослужители из монастыря Дрепунг Гоманг провели тантрический ритуал Джинсег — Огненная пуджа.

Во время него монахи делают подношения божеству огня от всех живых существ. Считается, что Огненная пуджа способствует устранению препятствий, неприятностей, болезней, восстановлению мира на земле, дарит благословение и благополучие. Важной частью обряда является молитва за лучшее перерождение ушедших.

Монахи говорят, что в место, где проводится Огненная пуджа, спускаются божества, защитники Дхармы, хозяева местности. Они собираются, чтобы выслушать просьбы людей, принять их дары и, конечно же, помочь.

⛩После ритуала состоится концерт, посвящённый 30-летию со дня открытия Яшкульского хурула. Музыкальное подношение преподнесли юные домбристы местной школы искусств.

Видео: Яшкуль - энкр мини hазр!

