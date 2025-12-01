Прокурор республики проведет прием граждан по вопросам в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения.﻿

10 декабря 2025 года прокурор Республики Калмыкия Виталий Семенченко совместно с министром здравоохранения Булатом Сараевым, руководителем Территориального отдела Росздравнадзора Бадмой Авеевым, начальником Отделения Социального фонда Чингисом Ивановым и руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы Баатром Данжиновым проведут прием граждан. Прием состоится с 11:00 до 13:00 в прокуратуре г. Элисты.

В этот день тематический прием также пройдет в территориальных прокуратурах республики.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия