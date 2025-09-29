30 сентября, 12:17
30 сентября, 07:37
НовостиСобытие

В Элисте задержан находившийся в федеральном розыске житель Краснодарского края

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Элисты задержан 45-летний мужчина при проверке документов. Оказалось, что он находится в федеральном розыске.

Установлено, что ранее неоднократно судимый житель Краснодарского края разыскивался за уклонение от наказания в виде ограничения свободы за кражу с проникновением в жилище.

В настоящее время задержанный передан инициатору розыска — УФСИН России по Краснодарскому краю.

Фото: МВД Калмыкия

