В Элисте задержан находившийся в федеральном розыске житель Краснодарского края
Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Элисты задержан 45-летний мужчина при проверке документов. Оказалось, что он находится в федеральном розыске.
Установлено, что ранее неоднократно судимый житель Краснодарского края разыскивался за уклонение от наказания в виде ограничения свободы за кражу с проникновением в жилище.
В настоящее время задержанный передан инициатору розыска — УФСИН России по Краснодарскому краю.
Фото: МВД Калмыкия