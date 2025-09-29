В Элисте подросток предстанет перед судом по обвинению в хищении денежных средств с банковского счета

По версии следствия, 10 мая 2025 года молодой человек нашел на лестничной площадке в 4-м микрорайоне банковскую карту и в течение двух дней совершил с ее помощью 19 покупок на общую сумму около 3000 рублей, используя возможность бесконтактной оплаты.

Подросток полностью признал свою вину и показал магазины, где расплачивался чужой картой. Нанесенный ущерб полностью возмещен. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

🎙И вот, что сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Тамара Эльдеева.

Фото и видео: Следком Калмыкии