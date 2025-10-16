В Элисте прошел фестиваль дворового волейбола 4х4 – праздник спорта, дружбы и командного духа.
В региональном этапе всероссийских соревнований победила «Элиста-1». Второе место заняла школьная сборная Кетченеровского района, третье – Октябрьского, четвертое – Целинного. По завершении юным волейболистам в торжественной обстановке вручили кубки, медали, грамоты и денежные призы, а также наградили лучших игроков по номинациям. Финал турнира состоится в ноябре в Москве.
Фото: РФСОО "Федерация волейбола Калмыкии"
