18 октября, 08:22
НовостиСобытие

В Элисте прошел фестиваль дворового волейбола 4х4 – праздник спорта, дружбы и командного духа.

В региональном этапе всероссийских соревнований победила «Элиста-1». Второе место заняла школьная сборная Кетченеровского района, третье – Октябрьского, четвертое – Целинного. По завершении юным волейболистам в торжественной обстановке вручили кубки, медали, грамоты и денежные призы, а также наградили лучших игроков по номинациям. Финал турнира состоится в ноябре в Москве.

Фото: РФСОО "Федерация волейбола Калмыкии"

