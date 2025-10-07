В Калмыкии возбуждено уголовное дело за выращивание конопли.

65-летний житель Лаганского района стал фигурантом уголовного дела за выращивание наркосодержащих растений на приусадебном участке. Операция по задержанию проводилась сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по Калмыкии при поддержке росгвардейцев.

В ходе обыска в чердачном помещении домовладения правоохранители изъяли фрагменты растений с характерным запахом. Экспертиза установила, что изъятое вещество является частями кустов конопли общей массой 2497,14 грамма.

Подозреваемый полностью признал свою вину. По факту произошедшего следователем возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании наркосодержащих растений.

Фото: МВД Калмыкия