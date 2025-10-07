8 октября, 15:47
8 октября, 12:25
НовостиСобытие

Сегодня стартует первый всероссийский «Агродиктант».

Жители Калмыкии также могут принять в нём участие. Мероприятие пройдёт в очном и онлайн-форматах. Участникам будет предложено 30 вопросов. На это отведено 45 минут. Задания предусмотрены для разных возрастных и профессиональных категорий. Цель акции – популяризация сельского хозяйства и повышение знаний об агропроме России. По завершении всем участникам выдадут электронные сертификаты, победителям – дипломы. Планируется, что «Агродиктант» станет ежегодным событием.

