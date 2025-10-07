Калмыкия вступила в программу капитального ремонта детских садов.

Об этом сообщила председатель регионального Правительства Гиляна Босхомджиева на торжественном мероприятии, посвящённом Международному дню учителя. На эти цели в ближайшие три года в республику будет направлено более миллиарда рублей. Первые два объекта под обновление — в Элисте. Между тем, за пять предыдущих лет в рамках национального проекта «Образование» в данную сферу региона было вложено более 5 млрд рублей.