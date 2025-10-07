8 октября, 15:47
8 октября, 12:27
НовостиСобытие

В Большом Царыне мужчину признали виновным в убийстве 53-летнего жителя Волгоградской области.

Конфликт между ними произошёл 10 июля во время совместного распития алкоголя. На почве личной неприязни обвиняемый задушил потерпевшего верёвкой. Подсудимый полностью признал вину и подробно рассказал о деталях преступления, что было подтверждено следствием. Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Фото и видео: Следком Калмыкии

