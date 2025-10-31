В Бурятию доставили племенной молодняк из Калмыкии, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Животных уже распределили в хозяйства республики. Специалисты этого восточносибирского региона будут заняты селекцией по улучшению породных качеств местного поголовья овец. Ключевым преимуществом калмыцкой породы является её масса и мясная продуктивность. А ещё скот отличает высокая выносливость и хорошая адаптация к суровым климатическим условиям.

📼Подробнее — в видеоматериале Татьяны Власовой из ГТРК "Бурятия".