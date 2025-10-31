Члены Общественной палаты Калмыкии готовятся к I Всероссийскому конгрессу наблюдателей за выборами.

Он пройдёт в ноябре в Москве. По словам Батыра Мучаева, в преддверии мероприятия Ассоциация «Независимый общественный мониторинг», Корпус «За чистые выборы» и Общественная палата РФ провели серию обучающих вебинаров. Один из них, для наблюдателей Южного федерального округа, состоялся 28 октября и объединил представителей Калмыкии — общественных наблюдателей, членов Общественного штаба и палаты республики. Он также сообщил, что в ходе вебинара федеральные эксперты провели практические занятия, посвящённые противодействию когнитивным войнам и методам распознавания информационных манипуляций.

Мучаев напомнил, что в Калмыкии все выборы проходят при участии независимых наблюдателей. В регионе действует Общественный штаб, налажено сотрудничество с избирательными комиссиями, а также сформирован активный пул наблюдателей из числа общественников, журналистов и неравнодушных граждан. По его словам, это свидетельствует о зрелости политической системы и развитии механизмов общественного контроля. Предстоящий конгресс, как отмечает зампред Корпуса «За чистые выборы» Алексей Песков, станет новым этапом профессионализации наблюдателей: участников ждут тематические треки, обмен опытом и развитие компетенций — от работы в соцсетях до укрепления экспертных навыков.

Фото: Общественная палата Республики Калмыкия